Номер Скабєєвої злили в мережу / скриншот

Українська журналістка й піарниця Анна Салата "злила" у мережу номер однієї з найголовніших пропагандисток Кремля Ольги Скабєєвої.

Про це вона повідомила у Telegram.

Салата дізналася номер Скабєєвої із власних джерел та написала опальній росіянці.

"Вечір перестає бути нудним! Підгон на вагу золота – прекрасна Скабєєва. Розважайтеся, мої друзі", – написала піарниця, опублікувавши номер пропагандистки.

Українка звернулася до пропагандистки з пропозицією заспівати на українському каналі "паляниця й полуниця, колядниця й залізниця" нібито на особисте прохання російського диктатора Путіна, інакше він засудить телеведучу на 15 років.

Сама Скабєєва подумала, що їй почали писати "боти", а не справжні люди, які засуджують діяльність зірки пропагандистських програм. Тому вона залишила резервний канал зв'язку.

Журналістка поділилася номером Скабєєвої / скриншот

Нагадаємо, що нещодавно Офіс генпрокурора оголосив підозру ще одній російській пропагандистці, головному редактору Russia Today Маргариті Симоньян.

Вас також можуть зацікавити новини: