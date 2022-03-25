Сама Скабєєва впевнена, що їй пишуть не українці, а проплачені боти.

Українська журналістка й піарниця Анна Салата "злила" у мережу номер однієї з найголовніших пропагандисток Кремля Ольги Скабєєвої.

Про це вона повідомила у Telegram.

Салата дізналася номер Скабєєвої із власних джерел та написала опальній росіянці.

"Вечір перестає бути нудним! Підгон на вагу золота – прекрасна Скабєєва. Розважайтеся, мої друзі", – написала піарниця, опублікувавши номер пропагандистки.

Українка звернулася до пропагандистки з пропозицією заспівати на українському каналі "паляниця й полуниця, колядниця й залізниця" нібито на особисте прохання російського диктатора Путіна, інакше він засудить телеведучу на 15 років.

Сама Скабєєва подумала, що їй почали писати "боти", а не справжні люди, які засуджують діяльність зірки пропагандистських програм. Тому вона залишила резервний канал зв'язку.

Нагадаємо, що нещодавно Офіс генпрокурора оголосив підозру ще одній російській пропагандистці, головному редактору Russia Today Маргариті Симоньян.

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