Ще шестеро отримали поранення.

В Миколаївської області внаслідок ворожих обстрілів загинула людина.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram.

"Протягом 6 серпня ворог обстрілював населені пункти Первомайської громади. Вранці обстріляні відкриті території на околицях С.Костянтинівка. Без жертв. Орієнтовно о 17: 00 внаслідок обстрілів с.Новомиколаївка пошкоджено житловий будинок, отримала поранення одна людина. Також вчора, 6 серпня, протягом дня під ворожими обстрілами були села лимани та Лупареве Галицинівської громади. Попадання переважно на відкритих територіях за межами населених пунктів. Загоряння сухостою, постраждалих немає", - написав він.

Тим часом як зазначив Кім, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

"Так, протягом 6 серпня обстрілу піддалося смт Березнегувате. В результаті одна людина загинула і п'ятеро поранені. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Тривають обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Детальна інформація уточнюється", - зазначив він.

Кім також повідомив, що цієї ночі піддалося обстрілу с.Таборівка Бузької громади, внаслідок чого зруйновано три житлові будинки. За попередньою інформацією, без жертв.

Тим часом в Першотравневому районі день і ніч пройшли відносно спокійно.

Ситуація в Миколаєві:

У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня введено комендантську годину.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазеева розповіла, як проходить введений місцевою владою продовжена комендантська година в місті.

Перевірка мешканців відповідними органами відбувається по всіх житлових будинках і квартирах.

Голова Миколаївської облради відмітила, що жителі, які залишилися в Миколаєві, заздалегідь запаслися продуктами, водою і товарами першої необхідності.

Вранці, 7 серпня, російські загарбники обстріляли промислові підприємства в околицях Миколаєва.

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