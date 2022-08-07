В Миколаївської області внаслідок ворожих обстрілів загинула людина.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram.
"Протягом 6 серпня ворог обстрілював населені пункти Первомайської громади. Вранці обстріляні відкриті території на околицях С.Костянтинівка. Без жертв. Орієнтовно о 17: 00 внаслідок обстрілів с.Новомиколаївка пошкоджено житловий будинок, отримала поранення одна людина. Також вчора, 6 серпня, протягом дня під ворожими обстрілами були села лимани та Лупареве Галицинівської громади. Попадання переважно на відкритих територіях за межами населених пунктів. Загоряння сухостою, постраждалих немає", - написав він.
Тим часом як зазначив Кім, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.
"Так, протягом 6 серпня обстрілу піддалося смт Березнегувате. В результаті одна людина загинула і п'ятеро поранені. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Тривають обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Детальна інформація уточнюється", - зазначив він.
Кім також повідомив, що цієї ночі піддалося обстрілу с.Таборівка Бузької громади, внаслідок чого зруйновано три житлові будинки. За попередньою інформацією, без жертв.
Тим часом в Першотравневому районі день і ніч пройшли відносно спокійно.
Ситуація в Миколаєві:
У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня введено комендантську годину.
Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазеева розповіла, як проходить введений місцевою владою продовжена комендантська година в місті.
Перевірка мешканців відповідними органами відбувається по всіх житлових будинках і квартирах.
Голова Миколаївської облради відмітила, що жителі, які залишилися в Миколаєві, заздалегідь запаслися продуктами, водою і товарами першої необхідності.
Вранці, 7 серпня, російські загарбники обстріляли промислові підприємства в околицях Миколаєва.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Далекобійні ракети ATACMS: радник Залужного вказав на безсилля армії РФ
- Українська контратака відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід - Грант
- Ранні поставки HIMARS допомогли б запобігти трагедії в Маріуполі - посол Польщі