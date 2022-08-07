Попередньо, обійшлося без жертв.

Вранці російські загарбники обстріляли промислові підприємства в околицях Миколаєва.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram.

"Близько 04:00 ворог обстріляв промислові підприємства на околицях міста. Попередньо, без жертв і постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - зазначив він.

Ситуація в Миколаєві:

У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня введено комендантську годину.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазеєва розповіла, як проходить введений місцевою владою продовжена комендантська година в місті.

Перевірка мешканців відповідними органами відбувається по всіх житлових будинках і квартирах.

Голова Миколаївської облради зазначила, що жителі, які залишилися в Миколаєві, заздалегідь запаслися продуктами, водою і товарами першої необхідності.

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