Спочатку мешканці міста почули вибухи, сирена пролунала лише за декілька хвилин.

Ранок у Миколаєві почався неспокійно. У місті прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули лячні звуки, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу.

Інформацію про вибухи на своїй сторінці у Telegram підтвердив мер Миколаєва Олег Сєнкевич.

Він написав, що у місті лунають вибухи, о 5:00. Сєнкевич додав, що нині уся інформація з'ясовується. Подробиці, ймовірніше за все, будуть трохи згодом.

Згодом у дописі мера Миколаєва з'явилася нова інформація. О 5:02 в місті пролунала сирена - об'явлено повітряну тривогу. Сєнкевич закликав усіх мешканців Миколаєва перейти в укриття та залишатися там до моменту закінчення тривоги.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що минулої доби окупанти проводили повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині. Учора мешканці міста також чули вибухи, захисники України знищили ворожий безпілотник.

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