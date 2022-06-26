Ним окупанти проводили повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що ранкові вибухи у місті - це знищення ворожого безпілотника.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Сьогодні зранку у Миколаєві лунали вибухи. Як повідомили у Військовій комендатурі оборони міста, наші захисники знищили ворожий безпілотний літальний апарат. Ним окупанти проводили повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині", - повідомив він.

Нагадаємо, що 25 червня окупанти завдали ракетного удару по місту Сарна Рівненської області, після рятувально-пошукових робіт виявлено чотири жертви.

Вранці 26 червня росіяни обстріляли Шевченківський район міста Київ, під завалами залишаються люди, жертв госпіталізували. ДСНС працюють над ліквідацією пожежі багатоповерхівки та над евакуацією населення.

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