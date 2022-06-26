Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що ранкові вибухи у місті - це знищення ворожого безпілотника.
Про це він написав у своєму Telegram.
"Сьогодні зранку у Миколаєві лунали вибухи. Як повідомили у Військовій комендатурі оборони міста, наші захисники знищили ворожий безпілотний літальний апарат. Ним окупанти проводили повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині", - повідомив він.
Нагадаємо, що 25 червня окупанти завдали ракетного удару по місту Сарна Рівненської області, після рятувально-пошукових робіт виявлено чотири жертви.
Вранці 26 червня росіяни обстріляли Шевченківський район міста Київ, під завалами залишаються люди, жертв госпіталізували. ДСНС працюють над ліквідацією пожежі багатоповерхівки та над евакуацією населення.