Віктор Андрусів зазначив, що українські військові прагнуть завдавати ворогові максимальних втрат.

Збройні Сили України на окремих напрямках відступають від певних населених пунктів. Це необхідно, щоб уникнути оточення та великих втрат.

Про це повідомив радник глави міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"Наша армія реалізує маневрову оборону. Це означає, що ми не тримаємося за конкретні населені пункти, а прагнемо завдавати ворогові максимальних втрат зі збереженням наших сил", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що українським військовим доводиться йти з позицій, які не мають стратегічного характеру, щоб уникнути великих втрат.

"Ніякої зради в цьому немає. Саме такий відступ стався вчора зі Світлодарська та Миронівського. Також можливо ще кілька відступів, для вирівнювання фронту. Теж без зради", - вказав Андрусів.

Як раніше повідомляв УНІАН, начальник Світлодарської Військової адміністрації Сергій Гошко повідомив, що 24 травня російські військові зайняли місто Світлодарськ у Донецькій області. На адміністративній будівлі окупанти повісили "свою ганчірку".

За його словами, вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих жителів.

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