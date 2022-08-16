"Суперзброя", що постачається Україні Заходом, не вплинула на хід війни, запевняє Шойгу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у вівторок заявив, що "спецоперація" розвіяла міф про "суперзброю", що постачається Україні Заходом. Мовляв, постачання озброєння не вплинули на ситуацію, оскільки його "перемелюють у боях".

Його слова цитує пропагандистське видання ТАСС.

Спочатку мова йшла про постачання протитанкових комплексів Javelin, нібито унікальних безпілотників. Останнім часом на роль суперзброї просуваються реактивні системи залпового вогню HIMARS і далекобійні гаубиці – однак і ці озброєння перемелюються в боях, істотного впливу на ситуацію вони не зробили – сказав Шойгу, виступаючи на Московській конференції з безпеки у вівторок.

Втім, він таки зазначив, що російські фахівці детально вивчають захоплені в боях зразки техніки для "підвищення ефективності російських озброєнь".

А тим часом українські військові продовжують майстерно знищувати окупантів за допомогою американських HIMARS. Напередодні був знищений штаб "вагнерівців" у Попасній, вбито понад 100 російських найманців.

У Пентагоні роботу ЗСУ оцінили на 12 балів за 10-бальною шкалою

За словами високопоставленого чиновника, на моральний дух солдатів армії Російської Федерації впливає прогрес та успіхи української армії на полі бою.

"За шкалою від 0 до 10 ефективність Збройних сил України дорівнюватиме 12, просто виходячи з того, наскільки разючими вони були для нас з усякого погляду. Вони знайшли способи робити те, що нам здавалося неможливим", - зазначив він.

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