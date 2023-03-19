За тиждень 13-19 березня Силами оборони України знищено близько 5 тис. 820 осіб особового складу противника.

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів про втрати ворога за тиждень.

"За тиждень 13-19 березня Силами оборони України знищено близько 5 тис. 820 осіб особового складу противника. Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ: 66 танків, 84 бойових броньованих машини, 81 артилерійська система, 14 РСЗВ, 9 установок ППО, 60 одиниць автотехніки, 20 одиниць спецтехніки", - написав він у Telegram.

Окрім цього, за його словами, українськими захисниками збито один літак, один гелікоптер та 51 БпЛА.

Відео дня

Втрати росіян в Україні

З моменту широкомасштабного вторгнення росіяни несуть великі втрати. Особливо відчутними вони стали кілька місяців тому в районі Бахмуту, де тривають запеклі бої.

Там росіянизакидають наших військових горами гарматного м'яса. Значних страт зазнає ПВК "Вагнер", в лавах якої воюють непідготовлені дробровольці і засуджені.

Вас також можуть зацікавити новини: