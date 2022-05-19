Анна Маляр пояснила, яким чином визначається, скільки осіб потрібно для мобілізації ЗСУ.

Всі потреби в мобілізації формуються за динамікою війни.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Анна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

"За процедурою, Верховний Головнокомандувач, тобто президент України, встановлює, скільки осіб повинні мобілізувати Збройні Сили України. Але ця цифра з’являється не просто так. Це розраховані цифри Генерального Штабу щодо потреби, необхідної для реалізації оборонного задуму",- пояснила Маляр.

Заступник міністра оборони зазначила, якщо станом на 24 лютого були одні задачі по обороні України, то зараз війна розвивається вже за іншим сценарієм.

"Це, звісно, будуть інші задачі. Але, ця інформація є предметом державної таємниці, щоб не було зрозуміло оборонний задум країни та кількість людей, яка буде підлягати мобілізації. Це також, інформація з обмеженим доступом",- акцентувала Маляр.

Заступник міністра оборони додала, що зараз динаміка бойових дій в країні змінюється практично щодня, тому в цій ситуації щось прогнозувати непрофесійно.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити термін воєнного стану в Україні на 90 діб.

Глава держави запропонував нардепам 25 травня продовжити термін дії воєнного стану на 90 діб. Пропозиція мотивована продовженням широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Раніше Рада продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.

24 лютого Зеленський своїм указом запровадив воєнний стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після цього парламент декілька разів за ініціативою президента продовжував термін дії воєнного стану - наразі в Україні до 25 травня триває цей стан.

Під час воєнного стану в країні допускається особливий режим в'їзду та виїзду, обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Встановлюється комендантська година.

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