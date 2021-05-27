Зазвичай з часу започаткування місії спостерігачів у двох прикордонних пунктах на українсько-російському кордоні мандат цієї місії продовжували на чотири місяці.

Тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан закликає Російську Федерацію не скорочувати дію мандату місії спостерігачів організації на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк» двома місяцями.

Про це американський дипломат сказала сьогодні під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, стенограма якого розміщена на сайті місії США при ОБСЄ.

Остріан наголосила, що у той час, коли міжнародна спільнота намагається зменшити напруження, викликане воєнною діяльністю Росії, Москва вдалася до додаткових кроків з метою підриву мирного врегулювання збройного конфлікту на сході України, який РФ продовжує розпалювати.

"Зараз Росія вдається до ще одного кроку, який, якщо буде втілено, чинитиме негативний вплив на ситуацію місці: Москва за незрозумілих обставин чинить опір продовженню дії стандартного чотиримісячного мандату спостережної місії на російських прикордонних пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк". Водночас вона хоче обмежити дію мандату двома місяцями", - заявила Остріан.

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Дипломат зазначила, що Спеціальна моніторингова місія, повноваження якої вже й так значно обмежені через позицію Росії, допомагає країнам-учасницям ОБСЄ краще розуміти ситуацію на сході України.

"Продовження дії мандату лише на два місяці обтяжить спостережну місію додатковими адміністративними труднощами, ще більше зменшить здатність ОБСЄ моніторити ситуацію на кордоні, як це передбачено у Мінському протоколі. Ми знову маємо запитати Росію: що ви прагнете приховати?", - наголосила Остріан.

Вона нагадала, що Росія як член Постійної ради ОБСЄ і підписант усіх трьох Мінських угод (протоколу, меморандуму і Комплексу заходів) взяла на себе зобов'язання сприяти мирному врегулюванню ситуації на сході України.

"Дії Росії стосовно Спостережної місії чітко ставлять під сумнів її заяви про наявність реального інтересу припинити насильство на сході України і сприяти політичному урегулюванню. Ми наполегливо закликаємо Росію переглянути її пропозицію зі скорочення дії мандату Спостережної місії. Ми не бачимо користі для безпеки і взаємної довіри у такому руслі. Нам потрібна співпраця і відкритість, а не односторонність і приховування загроз", - наголосила дипломат.

Місія спостерігачів ОБСЄ працює на двох прикордонних пунктах «Гукове» і «Донецьк» з 29 липня 2014 року. З того часу мандат місії постійно продовжувався на чотири місяці.

Водночас Росія постійно блокувала ухвалення рішення про розміщення спостерігачів ОБСЄ на усіх прикордонних пунктах пропуску вздовж ділянки українського-російського кордону на Донбасі.

26 травня стало відомо, що РФ відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ зі спостереження на українсько-російському кордоні на більш як 2 місяці.

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Автор: Віталій Саєнко