За словами глави держави, таке рішення могло б поставити хрест в економіці нашої держави.

Влада США не вірила в Україну, тому ще за рік до війни пропонувала евакуювати людей і почати рити окопи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю нідерландському виданню, пише 24 канал.

Зеленський розповів, що українська влада і військові були готові до нападу Росії. У той же час, в США пропонували підготуватися до цього. Мовляв, за рік до початку війни необхідно було вивозити населення України і рити окопи. За словами глави держави, таке рішення могло б поставити хрест в економіці нашої держави.

"Я з цим не згоден, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплине на наше фінансове становище, бюджет і економіку... Ми зрозуміли, що вартість нашої валюти впаде, а гроші людей і компаній підуть з країни. І я думаю, що були великі ризики", – розповів Зеленський.

Президент висловив переконання, що ці місяці війни довели, що рішення, прийняте вищим керівництвом, було вірним. Сьогодні, за словами Зеленського, державному бюджету не вистачає як мінімум 5 млрд. Однак про яку саме валюту йдеться, він не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі повернення військовим шляхом територій до кордонів, що були до 24 лютого - початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, РФ сяде за стіл переговорів, й тоді можна буде говорити про звільнення Криму і Донбасу.

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