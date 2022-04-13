Він закликав російських матерів забрати тіла загиблих в Україні.

У моргах Дніпра зараз знаходиться понад 1500 трупів солдатів РФ, які ніхто не хоче забирати.

Про це повідомив заступник мера міста Дніпра Михайло Лисенко в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

Він закликав російських матерів забрати тіла загиблих в Україні російських солдатів, яких у моргах міста понад півтори тисячі.

"Зараз в моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать в рефрижераторах. Ми сподіваємося, що хто-небудь з російських матерів зможе приїхати і забрати своїх синів, яких вони ростили все життя. У нас вже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів. Як би там не було, але це чиїсь діти. Їх вирощували матері, вони їх любили, вони ходили з ними разом на перше вересня в школу. Ми організуємо це все, нехай хоча б заберуть трупи своїх синів", - зазначив Лисенко.

Нагадаємо, на Дніпропетровщини українські захисники збивши ворожий літак, що летів з Донецької області.

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