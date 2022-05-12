Можливість нападу на Київ залежить виключно від того, як будуть розвиватись події на сході України.

Наразі перспектив наступу на Київ зі сторони Білорусі чи Росії немає.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз якихось перспектив наступу на Київ зі сторони Білорусі чи зі сторони Росії військові не бачать. Попри те, що протягом останніх днів білоруси проводять стрільби поруч із кордоном з Україною. Треба розуміти, що єдиний полігон в Білорусі, на якому можуть відбуватись подібні стрільби, знаходиться справді недалеко від території України. І реалістичність сценарію, що Лукашенко входить в цю війну зі своєю армією, абсолютно мінімальна. У росіян зараз обмежений контингент знаходиться на території Білорусі, тому зараз говорити про наступ на Київ, на щастя, не доводиться", - наголосив Денисенко.

Також він повідомив, що можливість нападу на Київ залежить виключно від того, як будуть розвиватись події на сході України.

"Все буде вирішуватись завдяки великій битві за Донбас. Від того, як ми її пройдемо, залежить вся подальша доля цієї війни. Чи це буде "заморозка", чи будуть наступи, чи відхід російської армії. Поки що говорити, чим закінчиться ця битва, ще дуже рано, вона в дуже гарячій фазі", - сказав Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, київський міський голова Віталій Кличко стурбований ймовірністю застосування президентом РФ Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї проти Києва.

Він зазначив, що "безсумнівно", що столиця України все ще є "головною метою Росії". Кличко застеріг киян, які повертаються додому, бути обережними. За його словами, російські атаки можуть статися "будь-якої секунди".

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