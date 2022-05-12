За словами Кличка, столиця України досі залишається головною метою Росії.

Росія не відмовилася від плану з захоплення Києва, у зв'язку з чим мер Києва Віталій Кличко не може гарантувати безпеку жителям столиці, які повертаються додому.

Про це Кличко заявив CNN. Мер також висловив стурбованість з приводу можливості застосування Росією тактичної ядерної зброї.

За словами Кличка, столиця України досі залишається головною метою Росії. Він застерігає жителів Києва, які повертаються додому, бути обережними.

"Поки в Україні війна, ми не можемо дати гарантії жодному українцю", — сказав Кличко, додавши, що атака з боку РФ може відбутися в будь-яку секунду.

"Безпека зараз є головним пріоритетом. Так, звичайно, ми хвилюємося, і ми сподіваємося, що наші військові нас захищають, але ризик все ще є, і без наших партнерів, без США і європейських країн ми не зможемо вижити", — сказав міський голова.

Війна Російської Федерації проти України:

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

11 травня 2022 року Генштаб заявив про те, що РФ планує захопити Київ і створити нове державне утворення.

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