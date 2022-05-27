Він зазначив, що наступні тижні й місяці РФ дуже активно буде розкручувати ці наративи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про поширені Росією наративи у Давосі, яким Україні доведеться протистояти наступні тижні та місяці.

Про це йдеться у відео, оприлюдненому на сторінці міністра у Facebook, записаному Кулебою за результатами участі та спілкування у рамках Давоського форуму.

"Наступні тижні і місяці Росія дуже активно буде розкручувати ці наративи, і розраховую на вашу підтримку, щоб спільно в соцмережах, спілкуванні з друзями, знайомими, іноземцями ми цим наративам протидіяли. Розраховую на вашу підтримку в цьому", - наголосив міністр.

За його словами, йдеться перш за все про 4 наративи, один з яких полягає в тому, що "дарма Україна чинить спротив РФ, тому що її все одно Захід кине напризволяще, тому не треба Україні ні на що сподіватися".

"Другий наратив, який активно зараз запустила Росія, про те, що Україна відтягнула на себе увагу світу від вирішення інших проблем – в світі багато воїн, багато горя, біди, а Захід замість того, щоб вирішувати всі проблеми і рівно ставитися до всіх країн, зосередився на допомозі Україні. Таким чином росіяни намагаються підбурити Африку, підбурити Близький Схід, частково Азію проти України, проти наших партнерів і показати, що ми якось дискримінаційно до них ставимося", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що з цим аргументом влада України повинна буде працювати дуже серйозно, тому що ця тема "заходить". Водночас міністр додав, що існування цього наративу є свідченням ефективності української держави, яка змогла привернути увагу до цієї війни Росії і мобілізувати підтримку Заходу.

"Третій наратив Росії полягає в тому, що єдина проблема, чому у світі розгортається продовольча криза, – це санкції, які наклали на Росію. Тобто перевертають все догори дригом і кажуть: зніміть з нас санкції і одразу ми знімемо блокаду з портів… На це ми кажемо, що єдиною причиною продовольчої кризи, яка розгортається, є російська агресія проти України, а не санкції. Але є люди в світі, яким і цей наратив "заходить", - сказав Кулеба.

Крім того, за словами міністра, дуже чітко відчув у різних розмовах наратив, який полягає в тому, а навіщо Україна так відчайдушно чинить спротив, завдаючи таких невимовних страждань своєму власному народу і своїй країні?

"Якщо війна така важка, якщо все настільки тяжко, то треба сідати і домовлятися. Треба домовлятися з Росією, якою б не була ціна цієї домовленості. Це дуже болісний коментар, тому що абсолютно не поважає ту жертву, яку приносить український народ на цій війні, воюючи за свою свободу", - продовжив Кулеба.

Він підкреслив, що ці наративи - не майн-стрім думки домінуючої, але це те, що починає розкручувати Росія.

Нагадаємо, Кулеба закликає Захід не просити Україну поступитися Путіну, а допомогти виграти війну.

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