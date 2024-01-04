Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться на рівні послів.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг на 10 січня скликає засідання Ради Україна-НАТО через нещодавні ракетні і дронові атаки Російської Федерації проти українських міст і цивільного населення.

Як повідомив речник НАТО Ділан Вайт у мережі X (Twitter), зустріч відбудеться на рівні послів у середу.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає зустріч Ради Україна-НАТО у середу, 10 січня, на рівні послів у відповідь на запит України після останніх російських ракетних атак і атак дронів", - повідомив Вайт.

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Масовані обстріли: Україна звернулась до НАТО

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна звернулася із запитом про проведення надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України.

29 грудня РФ застосувала проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

2 січня ворог повторив масовану атаку. Оборонці неба ліквідували загалом 72 (з 99 випущених) ракети: 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр". Також знищено всі 35 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які запустила Росія. Ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що за п'ять діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів.

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