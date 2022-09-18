У звіті говорять про нешвидке завершення війни.

За оцінкою НАТО, Росія не відмовляється від планів захопити Донецьку область і буде робити це, незважаючи на втрати.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на конфіденційний звіт розвідувального управління НАТО.

Значна частина захоплених росіянами територій на Сході була звільнена в цьому місяці. У звіті зазначено, що український наступ робить "значний вплив на логістику" російських військових.

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Проте, у звіті говорять про нешвидке завершення війни.

"Українські війська відтіснили російські війська на Сході, а також чинять тиск на них на півдні, але війна далека від завершення", — йдеться у звіті.

За оцінкою НАТО, Росія продовжить наступ на Донбасі, повсюдно знищуючи інфраструктуру, незалежно від своїх втрат.

"Російські та українські війська не відступають від своїх військово-політичних цілей. Але навряд чи одна зі сторін доб'ється вирішальної перемоги", – зазначено в документі.

Як писав УНІАН, російський диктатор Володимир Путін дав наказ захопити всю Донецьку область до 15 вересня. На цій ділянці фронту активізувалися бойові дії. Тим не менш, Україна зберігає контроль над 45% Донецької області.

Цього тижня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області.

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