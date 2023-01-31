Повідомляється про прильоти між селищами Виноградне та Піонерське.

В окупованому Маріуполі пролунало не менше семи гучних вибухів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Повітряна тривога. Гучні звуки канонади по всьому місту. Щонайменше сім гучних вибухів. Лівобережжя. Відвертий приліт між с. Виноградне та с. Піонерське", - написав Андрющенко.

За його словами, наразі у місті повідомляють про активну роботу ППО окупантів.

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"Неофіційні пабліки пропаганди звісно звітують про стандартні "атака БПЛА" і "всі цілі збито". Бажане за дійсне. Посміхаємось та чекаємо на добрі бавовняні новини", - прокоментував заступник мера.

Війна в Україні - ситуація в Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, 10 січня міський голова Вадим Бойченко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі перебувають понад 30 тис. росіян, біля міста вони готують оборонні лінії.

24 січня у місті стався вибух у казармі, в якій перебувало понад 200 окупантів та яку напередодні позначили учасники групи спротиву. На місці вибуху все було в диму, багато "швидких" і рятувальників.

Раніше в той же день російські загарбники "призначили" новим так званим "мером" окупованого міста Маріуполь Олега Моргуна, засудженого українським судом до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР".

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, відновлення вже зруйнованих російськими окупантами об'єктів у Маріуполі може зайняти від 5 до 8 років.

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