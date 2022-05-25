Наприкінці травня в республіці заплановані військові навчання, в рамках яких передбачена "розконсервація" озброєння і техніки.

Наприкінці травня на полігонах у п'яти областях Білорусі заплановані військові навчання, в рамках яких передбачена "розконсервація" озброєння і техніки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

"У кінці травня цього року на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях заплановано проведення практичних дій підрозділів збройних сил Республіки Білорусь. За наявною інформацією, планом зазначених заходів передбачається зняття зі зберігання озброєння та військової техніки та здійснення маршів", - розповіли у Генштабі.

Також повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка не змінилась.

Водночас на Сіверському напрямку супротивник продовжує прикриття ділянки російського-українсько кордону в Брянській та Курській областях, а для запобігання перекиданню підрозділів українських військ на інші напрямки ворог обстрілює об’єкти цивільної та військової інфраструктури у прикордонних районах.

Крім того, супротивник продовжує зазнавати втрат в особовому складі та військовій техніці.

"Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил РФ у лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів", - додали у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Білорусі зафіксували рух "Іскандерів" до кордону з Україною. Також повідомлялося, що в Брестській області як і раніше залишаються одиниці техніки ЗС РФ, які можуть пересуватися з колонами МО РБ.