У Білорусі досі частково залишаються російські військові і техніка.

Сьогодні, 22 травня, вперше за довгий час, в Білорусі зафіксовано переміщення ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

Там також відзначають, що в Брестській області як і раніше залишаються одиниці техніки ЗС РФ, які можуть пересуватися з колонами МО РБ.

"Незважаючи на те, що більшість Військ ЗС РФ відступили з київського напрямку ще на початку квітні, в Білорусі досі частково залишаються російські військові і техніка. Крім того, час від часу продовжують фіксуватися запуски ракет з Білорусі по Україні", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, росіяни розгорнули "Іскандери" в Бєлгородській області.

"У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення і ремонтних баз", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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