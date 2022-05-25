Премʼєр наголосив, що білоруси використовують "досвід подій в Україні".

Республіка Білорусь, яка фактично веде війну проти України ще від перших днів російського вторгнення, підтвердила постачання зброї країні-агресору.

Про це пише білоруське бюро "Радіо Свобода" з посиланням на прем'єра Романа Головченко.

Зокрема, він наголосив, що білоруська зброя наразі має попит не лише всередині країни, а й "для потреб Російської Федерації".

У нас є спільні програми. Зараз ми інтенсивно працюємо над покращенням того, що було, ведемо науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, зокрема з урахування досвіду подій в Україні – визнав він.

Водночас, Головченко, який очолював Державний військово-промисловий комітет у 2018-2020 роках, визнав складнощі з експортом продукції військово-промислового комплексу через західні санкції. У зв'язку з цим виробники "зайнялися імпортозаміщенням, зміцнили зв'язки із російськими виробниками".

Нагадаємо, 8 квітня ЄС ввів п'ятий пакет санкцій проти РФ, який боляче вдарив по військово-промисловому комплексу агресора. Зокрема, у Росії фактично зупинилося виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Білорусі зафіксували рух "Іскандерів" до кордону з Україною. Також зазначається, що в Брестській області, як і раніше, залишаються одиниці техніки ЗС РФ, які можуть пересуватися з колонами МО РБ.

Вас також можуть зацікавити новини: