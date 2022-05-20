Наразі немає нічого, що могло б підтвердити ці заяви росіян.

У Міноборони США не підтверджують заяви Росії про застосування нею лазерної зброї в Україні, яка могла б вражати безпілотники.

Про це заявив речник відомства Джон Кірбі на брифінгу 20 травня, пише Reuters.

Він зауважив, що Росія раніше не використовувала лазерні технології. Немає підтверджень й застосування такого типу зброї в Україні.

"У нас немає жодних ознак використання лазерів, принаймні озброєних лазерів, в Україні. Немає нічого, що б підтверджувало це", – сказав Кірбі.

Заяви РФ про застосування лазерної зброї в Україні

Напередодні у Росії заявили, що використовують проти України бойові лазерні комплекси нового покоління "Задирака". Цей тип зброї нібито може "пропалювати об'єкти", завдяки чому можна "не витрачати дорогі ракети типу "Панцира" і "Тора".

Водночас використання лазерної зброї проти України заперечив й президент Володимир Зеленський. Ба більше, він детально пояснив, чому росіяни заговорили про "дивовижну зброю".

За його словами, Росія демонструє повний провал вторгнення в Україну, тому вдалася до пошуку "вундерваффе" - диво-зброї, яка нібито стане переломною у війні. Таку практику використовувала нацистська Німеччина. Натомість українські воїни продовжують робити свою роботу та виганяти загарбників за межі України.

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