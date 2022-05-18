Сьогодні в Росії заявили, що нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї для економії ракет.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що пропагандистські заяви РФ про використання нової "дивовижної зброї" свідчать про повний провал вторгнення в Україну.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні один з представників російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет.

По-перше, звертає на себе увагу той факт, що їм знадобилось економити ракети і якось це пояснювати. Тобто, більш ніж дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто, далі – тільки залишки", - зазначив президент.

По-друге, Зеленський наголосив, що всі вже побачили, як Росія воює - недосвідченими строковиками, яких вона "кидає у бій, як гарматне мʼясо", мародерами, які "вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні", старою радянською "бронею" без сучасного захисту та забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові будинки.

"І ракетами, більшість з яких витрачена російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного саме воєнного результату. Цієї доби вони били так ракетами по Миколаєву, а також по Дніпру", - нагадав він.

Глава держави підкреслив, що у пропаганді нацистської Німеччини був такий термін "вундерваффе" - чудо-зброя.

"Чим ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні. І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення", - вважає він.

На думку Зеленського, окупанти також бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки, тож вони будуть придумувати ще не одне "вундерваффе", поки захисники і захисниці України покроково звільнятимуть українську територію.

"Скільки часу це триватиме? Відповідь на це запитання може дати лише реальна ситуація на полі бою. Намагаємось якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку. Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюсь, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії та всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Росії заявили, що використовують проти України бойові лазерні комплекси нового покоління "Задирака".

За його словами, "задирака" нібито може "пропалювати об'єкти", завдяки чому можна "не витрачати дорогі ракети типу "Панцира" і "Тора".

Війна в Україні: оновлені дані

Триває наступ окупантів у Східній оперативній зоні. Вранці Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються захопити село Довгеньке Харківської області.

Армія РФ намагається встановити повний контроль над Дробишевим і блокувати Лиман. Крім того, РФ посилює угруповання військ для наступу в Запорізькій області.

Більшість маневрів загарбників на Харківському напрямку військові пояснюють тим, що РФ намагається уникнути виходу контратакувальних сил ЗСУ до Бєлгородської області.

Паралельно російські терористи завдають ракетних ударів по українських містах.

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