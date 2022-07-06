Значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

У підрозділах російських військ, що діють на території України, зафіксовано тотальне п’янство.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

"У російських підрозділах, що діють на території України, фіксується тотальне п’янство", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти активно торгують запчастинами, вкраденими зі своєї бойової техніки, щоб купувати алкоголь.

Також солдати рашистської армії здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування підрозділів армії РФ в Україні.

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