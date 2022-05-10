Мер міста продемонстрував наслідки ракетного удару на цивільне підприємство.

Мер Одеси Геннадій Труханов показав відео зі знищеного російськими ракетами підприємства цивільної інфраструктури.

Ролик з'явився у Facebook мера.

Труханов розповів, що окупанти "демілітаризували" підприємство, де відбувався робочий процес. Внаслідок ракетних ударів одна людина загинула, кілька осіб отримали поранення середньої тяжкості.

Мер наголосив, що загарбники підло атакують мирну Одесу, адже це підприємство, як і низка інших, по якому росіяни вдарили раніше, не має нічого спільного з військовою інфраструктурою.

"Нічого спільного з військовою інфраструктурою і військовими об'єктами це підприємство не має. Ніяких тут складів зброї та боєприпасів нема і не було. Ось так "русскій мір" "привітав" місто-герой Одесу з 9 травня", - заявив Труханов.

Ракетний удар по Одесі 9 травня - що відомо

9 травня з ранку окупанти завдали удару по Одеській області чотирма ракетами типу "Онікс" з комплексу" Бастіон", розташованого в окупованому Криму.

В результаті обстрілу в передмісті Одеси пошкодження отримали приватні житлові будинки. За даними командування "Південь", постраждалих серед цивільного населення немає.

Також ракетні удари були нанесені в Одеській області.

Увечері Одеса зазнала нового ракетного удару російських військ. У місті прогриміли ряд вибухів, звуки яких чутні в різних районах міста. За словами місцевих жителів, в будинках вибило вікна.

Пізніше стало відомо, що російські війська випустили по Одесі сім ракет із застосуванням авіації. В результаті ударів одна людина загинула, а ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню.

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