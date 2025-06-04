Там пригрозили подальшими ударами по українських містах і повним знищенням влади у країні.

Росія хоче повного знищення України, саме тому не зацікавлена в нормальних мирних переговорах та закінченні війни.

Такого висновку дійшли в Інституті з вивчення війни (ISW), проаналізувавши заяви Дмитра Медведєва, заступника голови радбезу РФ. Зокрема, він заявив, що переговори в Стамбулі потрібні РФ "для якнайшвидшої перемоги та повного знищення" української влади, а не для "компромісного миру на вигаданих кимось нереальних умовах".

Аналітики ISW також звернули увагу і на заяви речника Кремля Дмитра Пєскова. Вчора він сказав, що Стамбульський меморандум Росії спрямований на "усунення першопричин" війни в Україні та закликав не очікувати "миттєвих рішень" від чергового раунду переговорів. Пєсков натякнув, о чекати зустрічі російського диктатора з американським та українським президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським не варто, адже для того, щоб така зустріч збулася, треба виконати низку умов.

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В Інституті констатували, що не дивлячись на участь делегації Кремля в переговорах, російські чиновники не показали готовності до компромісу щодо будь-якої зі своїх вимог щодо припинення війни проти України.

В ISW констатували, що РФ подовжує домагатися повної капітуляції України, і це буде продовжуватись до тих пір, поки кремлівський диктатор вірить у свою перемогу над Україною військовим шляхом.

Переговори в Стамбулі

2 червня відбувся другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ. Сторонам вдалося домовитися про обмін військовополонених з кожного боку, а також про передачу тіл загиблих.

Росіяни запропонували перемир’я на 3 дні для обміну тілами загиблих, тоді як Україна наполягає на повному припиненні вогню терміном щонайменше 30 днів.

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