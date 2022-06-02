Внаслідок вибуху на деякий час в кількох населених пунктах зникло світло.

Вчора в районі Обухова на Київщині сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Як повідомили в поліції Київської області, ППО спрацювала 1 червня близько 22 години.

"Внаслідок вибуху постраждалих і руйнувань немає. Лише на деякий час в декількох населених пунктах було відсутнє світло", - поінформували у відомстві.

Зазначається, що працівники поліції провели огляд місця події.

Також правоохоронці закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й проходити в укриття.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін раніше заявив, що росіяни прорахувалися, сподіваючись захопити Київ за кілька днів, однак нинішня війна з РФ може бути далеко не останньою.

Єнін додав, що в умовно мирному зараз Києві є ризики і загрози ракетно-бомбових ударів з боку РФ попри те, що Київ є одним із найбільш захищених міст України з точки зору протиповітряної оборони.

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