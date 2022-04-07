Військовослужбовців почали звільняти.

В Росії близько 60 військових з Пскова відмовилися їхати в Україну. Росіяни не хочуть воювати, за це деяких з них звільняють, також їм погрожують кримінальними справами.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Псковська губернія".

За інформацією, вказаною в Telegram-каналі, військові з Пскова не захотіли їхати на війну в Україну. Джерела повідомляють, що з такою відмовою виступили приблизно 60 осіб.

"Після перших днів війни вони були спочатку виведені на територію Республіки Білорусь, після чого повернулися в місце дислокації в Псков", - зазначено в "Псковській губернії".

Військові, які відмовилися їхати на війну в Україну, перебувають під тиском. Більшу частину з них тепер звільняють. Деяким військовим також погрожують кримінальними справами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ "відкобзонили" на Сумщині п'ятьох окупантів-мародерів. Росіяни вирішили залишитися біля перекинутого "Уралу", набитого награбованим майном українських громадян, попри те, що підходили українські військові.

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