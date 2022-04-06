Ще трьох росіян взяли у полон.

У Сумській області українські військові ліквідували п'ятьох російських окупантів-мародерів.

Про це повідомляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова у соціальній мережі Facebook.

Вона розповіла, що в Дептівці Сумської області окупанти вирішили залишитися біля перекинутого "Уралу", набитого награбованим майном українських громадян, попри те, що підходили українські військові.

"Підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон. Сталося все це сьогодні в Дептівці Сумської області. Навіть перед лицем смерті чи полону (якщо пощастить) не грабувати у них не виходить. Однак послідовні…", - заявила Венедіктова.

Нагадаємо, за останніми даними Міноборони від початку війни в Україні ліквідовано понад 18,6 тисячі російських окупантів.

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