Президент наголосив, що РФ дійсно розраховує битися за Донбас.

Російська Федерація відступила від Київської області, оскільки не змогла боротися з українською армією. Однак, окупанти планують зосередити військові дії на Сході й Півдні.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk.

"Вони відійшли тому що у нас потужна армія, або вони відійшли тому що це зміна тактики? Ми вважаємо, що це і перше, і друге. Перше - вони не витримали, не змогли тиснути на нас більше. А друге, вони дійсно розраховують битися за Донбас, за тимчасово окупований схід України й будуть бої на півдні", - заявив президент.

Раніше в КМДА заявили, що зараз армія РФ не здатна взяти столицю України без якихось надзусиль, а у нього немає ні зусиль, ні часу.

Про повне звільнення території Київської області від російських окупантів у Міністерстві оборони повідомили 2 квітня.

Американські та західні офіційні особи заявили, що Путін не обов'язково відмовився від спроб захопити Київ, навіть попри те, що в останні дні Росія переключила свою увагу на південну і Східну Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: