З початку повномасштабної війни Україна повернула тіла понад 400 своїх загиблих захисників.

У Росії блокують повідомлення про обміни тілами загиблих, тому що їх десятки тисяч.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання. чому Російська Федерація не афішує обміни тілами загиблих військовослужбовців.

"Вони не афішують тому, що втрат дуже багато. Це десятки тисяч. Я переконана , я точно знаю, що вони несуть величезні втрати. Звичайно пропаганда і їхній блок, який стоїть на ці питання не дозволяє усім в Росії про це дізнатися. Але, матері та рідні вже можуть пересвідчитись що таке "руський мир" на практиці. Коли до них приїжджають труни або навіть і такі не доїжджають, бо їм не можна про це говорити, їх залякують. Вони (російські матері - УНІАН) намагаються звернутись до нас, звичайно це одиниці. В більшості випадків їм не дають це зробити", - акцентувала Верещук.

Вона додала, щодо проблеми з ідентифікацією тіл загиблих, яка існує тому що Україна проводить ідентифікацію і генетичну експертизу за європейськими протоколами.

"У нас є свої експертизи і вони дуже добре працюють. У Росії, як у нерозвиненої країни свої протоколи. Ми ж діємо за протоколами Європейського Союзу, міжнародно визнаними протоколами. Ідентифікація відбувається саме за ДНК, а також впізнанням за тими ймовірними ознаками, які є. У нас понад 400 тіл, які ми повернули. Цей процес продовжується. Ми знаємо, як це зробити через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Сьогодні я з ними знову зустрічалася і ми пропрацьовували, як зробити так, щоб повернути нашим українським родинам тіла для поховання їх за християнськими традиціями",- підкреслила Верещук.

Крім того, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зауважила на питанні виїзду людей з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

"Я знаю, що все більше людей приймають рішення виїхати звідти, бо життя там стає нестерпним. Ми знаємо, що окупанти всіляко спонукають та насильно змушують людей ставати колаборантами. До прикладу, бібліотеки, вчителі, заклади освіти та позашкільної освіти. Я наполегливо рекомендую людям врятувати себе, найголовніше, своїх дітей і виїхати з території Херсонської області", - акцентувала Верещук.

Вона додала, що для виїзду з тимчасово окупованих територій є різні шляхи, якими люди можуть скористатися.

"Я знаю що зараз з цим дуже допомагають волонтери. Дійсно, можна через тимчасово окупований український Крим. Це важко, там фільтраційні табори, там важка дорога, але вона можлива. Люди які виїхали, я не чула ще, щоб хтось про це пожалкував або сказав що хоче повернутися на окуповану територію", - констатувала Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати Росії у війні з Україною становят 95-115 тис. убитих і поранених сукупно .Смертельні втрати російської армії становлять приблизно 35-36 тис. солдатів, найманців приватних військових кампаній - ще 10-12 тис. загиблих.

3 липня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що з початку повномасштабної війни Україна повернула тіла понад 400 загиблих.

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