У Нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону, яке триває з початку липня, контракт підписали близько 30 чоловік.

У Нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону, яке тривало з початку липня.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Так, у Нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону, яке триває з початку липня, адже з необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30.

"Для більшої вмотивованості керівництво області обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тис. рос. рублів сім’ям "добровольців-контрактників", у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не спричинило значного притоку бажаючих відправитись на війну", - розповіли у ГУР.

Загалом в РФ створили нову мобілізаційну систему, яка передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом, коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

"У зону особливої уваги "рекрутерів" потрапляють, в першу чергу, представники "малих народів" та найбідніше населення. Згідно соціальних досліджень, саме ці категорії мають найбільший "протестний потенціал" через погіршення соціально-економічної ситуації", - додали у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їхньої ротації та обманом з обіцяними виплатами. Це призводить до відмов окупантів від участі в бойових діях.

Вас також можуть зацікавити новини: