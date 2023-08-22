До складу медкомісії увійдуть два лікаря та два їхніх заступника з нейтральних країн, а також лікар та його заступник з України.

Україна виступила з ініціативою створення змішаних медичних комісій для пришвидшення повернення важкопоранених українських військовополонених з Російської Федерації, і очікує, що РФ схвалить аналогічне рішення для обміну пораненими військовополоненими.

"Сьогодні Україна оголошує і створює ще один додатковий інструмент, який дозволить повертати з полону держави-агресора наших полонених захисників, важкохворих, а також тяжкопоранених. Також цей інструмент дозволить й державі-агресору повертати своїх важкохворих і поранених", - розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав на брифінгу з теми: "Україна створила додатковий інструмент для звільнення полонених – змішані медичні комісії (ЗМК)".

Представник ГУР наголосив, що йдеться про змішані медичні комісії, які сворюються відповідно до Женевських конвенцій від 1949 року. Він додав, що в історії міжнародного права такий інструмент вже тричі застосовувався, і зокрема під час війни між Іраном та Іраком і корейської війни.

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"Сьогодні Україна виступає саме з такою ініціативою для того, щоби пришвидшити і посилити інструмент можливостей і впливу, у тому числі міжнародних структур для захисту прав українських військовополонених", - зазначив Юсов.

За його словами, змішані медичні комісії складаються з трьох осіб.

"Дві людини - це представники нейтральних країн, їх кандидатури подаються за поданням Міжнародного комітету Червоного Хреста, один представник - це представник країни, яка утримує військовополонених. Очільник змішаної медичної комісії обирається з поміж складу нейтральних країн", - уточнив Юсов.

Він зазначив, що Україна в односторонньому порядку раніше передавала важкохворих і важкопоранених російських військовополонених до Росії ще до створення комісії. Юсов підкреслив, що в Україні сподіваються, що Росія підтримає і також створить змішані медичні комісії, аби механізм обміну важкопораненими військовими запрацював на практиці.

"Ми розраховуємо, що дана ініціатива, яка підтримана і спільно втілюється з міжнародними структурами згідно з вимогами Женевських конвенцій, буде також розвинена і підтримана державою-агресором для того, аби не на словах, а на ділі, як нещодавно сказав Шойгу, росіяни будуть забирати своїх військовополонених", - сказав Юсов.

Водночас, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, що до складу змішаних медичних комісій окрім двох лікарів з нейтральних країн ще входить двоє їхніх заступників, і один лікар з України та один його заступник (бо Україна утримує російських військовополонених). За його словами, МКЧХ вже надав кандидатури іноземних лікарів.

"Зараз вони проходять процедуру погодження українською стороною. Після цього вони мають пройти погодження російською стороною", - сказав Таранюк.

При цьому, в Україні було визначено Міністерство юстиції відповідальним за наповнення персонального складу змішаної комісії. Мін'юст вже запропонував кандидатури лікаря і його заступника від України. Таранюк додав, що фактично, до складу комісії буде входити шість лікарів. Чотири з нейтральних країн і два - з України.

Крім того, він розповів, що питання щодо того, кого і як буде оглядати змішана медична комісія, пояснюється у 112 і 113 статтях Третьої Женевської конвенції. У цих статтях перераховані принципи формування переліків військовополонених, які підлягають обліку.

"Ці переліки будуть сформовані. Вони беруться до уваги комісією, яка складає план відвідування військовополонених. Погоджує цей план з Координаційнис штабом, отримує необхідні допуски і потім починає працювати у місцях утримання військовополонених", - сказав Таранюк.

Він уточнив, що медична комісія фактично проводитиме огляд тих діагнозів, які зафіксовані у військовополонених, і матиме право ухвалювати рішення про рекомендацію до репатріації важкопоранених військовополонених або може направити на додаткове обстеження, якщо деякі діагнози неточно встановлені, і матиме право рекоментувати розмістити у нейтральній країні для лікування, якщо з цим погоджується інша сторона війни. Репатрація може відбутись лише виключно зі згоди самого військовополоненого. Україна буде зобов'язуватися впродовж трьох місяців виконати репатріацію.

При цьому, як сказав секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов, держава-агресор наразі не надає Україні інформацію про стан здоров'я майже усіх українських військовополонених. У свою чергу представник ГУР Юсов уточнив, що Україна з різних джерел збирає необхідну інформацію про стан здоров'я українських військовополонених в РФ.

Українські війсковополоненні в Росії - що відомо

Громадські організації вважають, що щонайменше 10 тисяч українських військових перебувають в російському полоні. Офіційний Київ постінойно працює над поверненням додому українських громадян - як війскових, так і цивільних.

При цьому українські бійці повертаються з російского полону в поганому стані, що свідчить про порушення Москвою Женевських конфенцій, які говорять про те, що полонені мають право на гідне ставлення та медичну допомогу. Крім того, Конвенція забороняє тортури щодо комботантів, а цивільних громадян й зовсім не можна брати у полон.

Але росіяни не дотримуються міжнародного права. Так, 36-річний воїн 67 омбр Ілля Михальчук провів 46 днів полоні у бойовиків ПВК "Вагнер", де йому повністю ампутували обидві руки.

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