Представник ГУР стверджує, що безпілотні літальні апарати на території РФ випускаються в Іжевську, Єлабузі, а також концерном "Калашников".

Росіяни суттєво збільшили випуск безпілотних літальних апаратів різних типів. Про це розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Якщо раніше, в 2023 - на початку 2024 року ми знали тільки один "шахед", потім "Герань-1", "Герань-2" і все. На сьогодні спектр цих безпілотних літальних апаратів такий великий, що навіть не завжди можливо на пальцях однієї руки перерахувати: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпія", "Гербера", "Пародія" та інші", - заявив він в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, при цьому типи безпілотників, які зараз використовуються, включають бойові ударні, розвідувальні, хибні цілі, які є безпілотниками, але без бойового навантаження, є імітаційні цілі.

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"Фактично, це все загалом просто перевантажує нашу систему протиповітряної оборони. Дуже складно відрізнити, де летить безпілотник з бойовою частиною, а де - без неї", - пояснив Скібіцький.

Представник ГУР стверджує, що безпілотні літальні апарати на території РФ випускаються в Іжевську, Єлабузі, а також концерном "Калашников":

"Зараз вони значно збільшили випуск безпілотних літальних апаратів. І саме це дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів. До речі, в їхніх планах збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати безпілотні літальні апарати по нашій території. За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя, вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів".

Також він розповів про можливі цілі для ураження.

"Я пам'ятаю документи Російської федерації, які датуються осінню 2023 року, де були чітко визначені основні цілі, по яких будуть застосовуватися безпілотні літальні апарати, крилаті та балістичні ракети. Це система управління Збройних сил, Сил Оборони, це все, що стосується авіації і наших аеродромів. Це - найбільш критичні елементи нашої інфраструктури, в тому числі енергетична система, газотранспортна система - те, що ми спостерігаємо зараз. І один із пріоритетів - наші підприємства оборонно-промислового комплексу - там, де виготовляється озброєння, де ми наростили випуски багатьох видів зброї, боєприпасів, безпілотних апаратів та систем", - пояснив розвідник.

На його переконання, основні пріоритети залишаються.

"Атаки на енергетику ми вже бачили, на теплоелектростанції - ви пам'ятаєте, наскільки потужними були удари в Харківському регіоні, щоби вибити всю систему забезпечення теплом нашого населення. Були удари по енергосистемі, причому агресор дещо змінив свою тактику та підходи, якими він зараз теж дуже активно користується. Це підхід, який стосується чіткого визначення і планування - так званий таргетинг, щоб досягти найбільшого ефекту. І останнім часом потерпає наша газотранспортна система і наші газові родовища. Противник розуміє - це те, що йде для нашого населення, для забезпечення своїм газом своїх потреб. За останній час вони намагаються знищити саме цю спроможність України", - додав Скібіцький.

Удари РФ по Україні

Минулої ночі внаслідок чергової російської дронової атаки у низці областей України пролунали вибухи, було відомо про "приліт" у Харкові.

Безпілотний літальний апарат типу "шахед" вдарив по центральній частині Харкова. Невдовзі міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання в багатоповерховий будинок та пожежу на одному з поверхів.

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