Їх демобілізували за наказом Путіна.

Заступник Міністра науки і вищої освіти РФ Григорій Гуров визнав, що під час часткової мобілізації до РФ було незаконно призвано понад 3 тисячі студентів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Як заявив Гуров на Конгресі молодих вчених, студенти вже демобілізовані.

"Зараз велике завдання, пов'язане з хлопцями, які були демобілізовані. У нас більше 3 тисяч осіб, ми зустрічалися, обговорювали і з ректорами минулого тижня ті заходи, яких повинні вжити зараз, всі заходи студентські", — сказав Гуров на Конгресі молодих вчених.

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Мобілізація студентів на окупованих територіях

Як відомо, російські окупанти відправляли на фронт жителів окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

У травні стало відомо, що окупанти планують залучати до бойових дій студентів. Відомі і випадки призову школярів.

13 листопада російський диктатор Володимир Путін доручив відправити студентів з так званих "ДНР" і "ЛНР", яких росіяни незаконно мобілізували, додому.

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