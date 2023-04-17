Розвідники не підтверджують, що за атакою на Бєлгород стоїть Україна.

Розв’язана росіянами повномасштабна війна в Україні вже прийшла до їхніх власних будинків.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник відомства Андрій Юсов, коментуючи вибух на електропідстанції у російському Бєлгороді. Водночас він не підтвердив, чи була це українська атака.

"Очевидно, що для людей, які вірять у диво, живуть і творять добро, на них сходить благодатний вогонь. Хто робить зло, то вогонь на Великдень буває іншим… Війна вже прийшла до будинку кожного росіянина та кожного підданого режиму Путіна", — пояснив Юсов.

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За його словами, росіянам варто звикати до того, що безпечних місць на території Росії більше немає.

Вибухи і пожежі в Бєлгороді

Після початку повномасштабної війни в Україні у Бєлгороді та області постійно відбуваються вибухи. Іноді там розриваються ракети, якими РФ обстрілює Харківську область.

10 квітня на території аеропорту ім. Шухова в Бєлгороді впав БПЛА з бомбою, а до цього інший дрон атакував газову станцію.

У ніч на понеділок, 17 квітня, у російському Бєлгороді загорілася підстанція. Через це частина міста залишилась без світла.

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