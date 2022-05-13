У РФ розглядаються зміни законодавства щодо призову.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що в РФ розглядаються зміни законодавства щодо призову.

Про це він сказав у ефір Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Зараз розглядаються зміни законодавства щодо призову в Російській Федерації. Перше, розглядаються зміни, що стосуються можливості призову не тільки 2 рази на рік, а в будь-який момент, коли це буде потрібно, а, по-друге, щодо підвищення відповідальності за ухилення від проходження військової служби... Люди масово намагаються не потрапити на війну в Україні", - сказав Буданов.

Він також зазначив, що зараз Росія проводить приховану мобілізацію і вона йде двома шляхами.

"Перше - це фактична мобілізація, а друге - використання резервістів. У них це називається "барс", тобто "бойовий армійський резерв країни", тобто це по суті резервісти, яких на короткострокові контракти залучають до виконання бойових дій. Ці факти абсолютно підтверджені, у нас є полонені, які були залучені за цією системою", - сказав Буданов.

Також глава ГУР Міноборони зазначив, що зараз в Росії значна нестача бойової техніки й вони "розконсервують" техніку з баз резервування.

"Ця техніка там стоїть з 60-х, 70-х, 80-х років... вона тільки умовно може називатися бойовою технікою", - сказав Буданов.

Війна в Україні та мобілізація у РФ:

За даними ГУР Міноборони, в Росії тривають спроби проводити так звану "приховану мобілізацію" - проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників і курсантів військових училищ.

Раніше в МВС України заявляли, що після нової спроби росіян активізувати бойові дії в Україні у президента РФ Володимира Путіна залишаться два варіанти рішень: заморожування конфлікту або відкрита мобілізація.

Росіяни призовного віку негативно ставляться до перспективи мобілізації, деякі мали сміливість назвати війну в Україні злочинною.

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