Росіяни призовного віку негативно ставляться до перспективи мобілізації, дехто мав сміливість назвати війну в Україні злочинною.

Абсолютна більшість молодих росіян негативно сприймає перспективу загальної мобілізації для участі у війні проти України.

Про це свідчить відео з короткими інтерв'ю росіян.

Чоловіки призовного віку не у захваті від перспективи ставати "гарматним м'ясом" та помирати в Україну.

"На*уй цю призовну армію. Зараз, у підсумку, нас усіх відправляють на загибель. Але не за наші інтереси. Нам це не потрібно. Жодній адекватній людині не потрібно. Оті всі, хто Z, V ставлять, – от вони нехай їдуть, якщо вважають це нормальним. А я не вважаю нормальним помирати за чужі інтереси", – заявив один з опитаних.

Інший росіянин заявив, що готовий захищати РФ від фашистів, але зауважив - якщо нападуть не фашисти – то може це й на краще".

Ще один респондент заявив, що "для початку треба перемогти фашизм тут (в РФ), а вже потім займатись експортом антифашизму".

"Я, звісно, не читаю думки Володимира Володимировича, але. На мій погляд, якщо він зробить загальну мобілізацію, то можна буде рахувати годинами, скільки йому залишилося царювати. Як писали класики свого часу – армія оберне свої багнети проти своєї влади", – сказав він.

Ще один опитаний росіянин впевнений, що загальна мобілізація вплине на електоральні настрої в РФ.

"Якщо влада прямо скаже, що вона оголошує мобілізацію, то це сильно похитне її статус в очах електорату", – вважає росіянин.

Раніше в МВС України заявляли, що після нової спроби росіян активізувати бойові дії в Україні у президента РФ Володимира Путіна залишаться два варіанти рішень: заморожування конфлікту чи відкрита мобілізація.

Очікувалося, що він оголосив війну Україні та загальну мобілізацію в РФ під час виступу на параді 9 травня, але цього не сталося.

Сьогодні радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що Путін навряд чи найближчим часом вводитиме в РФ воєнний стан через те, що ідея мобілізації є дуже непопулярною серед російського населення.

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