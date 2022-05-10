На думку Денисенка, багато українців сприйняли промову Путіна легковажно.

Ключовою ціллю Росії у війні з Україною дотепер залишається "возз’єднання" країн у форматі "СРСР-2".

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник глави МВС Вадим Денисенко.

На його думку, багато українців сприйняли промову Путіна легковажно, однак російський президент не став озвучувати реальну завойовницьку мету.

"До вчорашньої промови Путіна багато людей поставилися легковажно, дехто заявив, що вона беззуба… На жаль, мало хто звернув увагу на ключову фразу реально скучної промови: "Ми воюємо на своїй землі". Тобто, у даному випадку Путін завуальовано сказав, що "Ми готуємося до анексії цих територій", "ми не збираємося йти з цих територій", і "ми будемо рухатися доти, доки українська армія дозволяє нам рухатися". Тому, на жаль, це достатньо серйозна заява, на яку мало хто звертає увагу", - висловився Денисенко.

Експерт вважає, що реальна мета росіян була описана у статті Путіна.

"Ми можемо повернутися до статті Путіна про "один народ" і про "Новоросію", де у принципі "своєю територією" є 100% української території. Тому не треба в цьому випадку тішитися певним ілюзіям, що він не сказав це вголос", - додав Денисенко.

Путін не став це озвучувати на параді, щоби уникнути негайної відповіді США та Євросоюзу.

"Чому він не сказав це вголос? Інакше це прискорило цілий ряд процесів – починаючи від ленд-лізу і закінчуючи прискоренням переговорів по нафтовому ембарго… Щоб у певних моментах виграти час", - сказав радник глави МВС.

Денисенко переконаний, що Путін дотепер має намір відновити Радянський Союз, але із форматом цього "об’єднання" ще визначається: "Ключова задача Росії незмінна – створення СРСР-2, питання тільки в тому, як воно буде виглядати: чи все приєднається до Росії включно з Білоруссю, чи будуть створені якісь квазіутворення, підконтрольні росіянам і будуть робити вигляд, що це кілька союзних держав".

Як писав УНІАН, раніше Денисенко припустив, що у Путіна залишається кілька варіантів дій проти України – відкрита мобілізація або замороження конфлікту.

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