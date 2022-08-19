Наразі знижується наступальний потенціал російських загарбників.

У російських загарбників закінчуються боєприпаси, що пришвидшує процес зменшення їхнього наступального потенціалу.

Про це заявив чиновник розвідки США на закритому брифінгу Пентагону, інформує журналістка телеканалу ITN Емма Берроус у Twitter.

"У нас є безліч свідчень того, що боєприпаси вичерпуються... у тому числі боєприпаси, що вивозяться з глибоких сховищ", - заявив представник американської розвідки.

Скорочення кількості боєприпасів "зрештою почне підривати здатність Росії починати наступ". За даними американської розвідки, зараз Росія об'єднала батальйонно-тактичні групи та переживає "жахливі часи, намагаючись відновити свої сили".

Водночас війна в Україні зараз перейшла в "іншу стадію", але не перебуває на "піку". Це частково сталося тому, що "обидві сторони стали краще усвідомлювати, що це марафон, а не спринт".

Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.

Також в окупованому Криму у місті Керч ввечері 18 серпня пролунали вибухи.

Крім того, активно горять не лише авіабази росіян, а й склади з боєприпасами. Зокрема, вчора палав один з них у Бєлгородській області.

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