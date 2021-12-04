Захарова заявила, що США нібито нагнітають обстановку навколо України.

У російському МЗС прокоментували інформацію про ймовірне повномасштабне вторгнення РФ в Україну, фази якого сьогодні опублікували ЗМІ.

Речник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова в коментарі "Комерсанту" традиційно звинуватила в НАТО в "агресивних діях", заявивши, що "російські збройні сили на російській території - законне право суверенної держави".

Крім цього, США Захарова звинуватила в "проведенні спецоперації з нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію".

"Її основу складають провокаційні дії поблизу російських кордонів, супроводжувані обвинувальною риторикою на адресу Москви. В принципі нічого нового - класична західна тактика. Вражає тільки масштаб нахабства і брехні", - агресивно заявила речник МЗС Росії.

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Нагадаємо, німецьке видання Bild пише з посиланням на високопоставленого джерела в НАТО, що за наказом Путіна російська армія завдасть "одночасну атаку з північного Криму через сепаратистські території на сході і з півночі". Це, зазначає видання, як оцінка НАТО, так і української військової розвідки.

Інші інсайдери в Альянсі розглядають атаку в три етапи, кожна фаза також може бути останньою в операції, якщо реакція Заходу на вторгнення призведе до переоцінки ситуації.

The Washington Post своєю чергою опублікувало карту можливого руху російської армії територією України.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

Автор: Віолетта Орлова