У мережі повідомляють про "жорсткий приліт" у Пскові.

Російський Псков, де декілька днів тому під час атаки дронів було знищено літаки Іл-76, знову перебуває під ударом БПЛА. У місті працює ППО.

Відповідні відео публікують російські телеграм-канали. На кадрах чути звуки пострілів. Водночас деякі пабліки пишуть про "жорсткий приліт".

"У Пскові знову чути стрілянину. За інформацією місцевих жителів, також у місті працює ППО (імовірно, відбиваючи атаку БПЛА)", – йдеться у повідомленні.

Пізніше ситуацію прокоментував губернатор Псковської області РФ Михайло Ведьорніков.

"У районі Хрестів спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили у небі одиничний невідомий об'єкт. На відео заходи щодо його нейтралізації. На землі жодних наслідків немає. Деталі пізніше", – написав він.

Зазначимо, що Псков розташований за 800 кілометрів від України. Незважаючи на цю відстань, кількома днями раніше там було атаковано місцевий аеродром.

Атаки дронів по Росії 31 серпня

Вранці 31 серпня безпілотники атакували російський Брянськ. Губернатор області Олександр Богомаз відзвітував, що всі БПЛА начебто збили, а постраждалих і руйнувань не було.

Проте місцеві повідомляли, що у центрі Брянська попадали уламки дронів. Там перекрили вулиці.

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