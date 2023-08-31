Губернатор заявив, що вони все збили.

Сьогодні вранці у російському Брянську заявили про збиття трьох безпілотних літальних апаратів. У мережі публікують фото і відео їх прольоту.

Губернатор області Олександр Богомаз заявив, що місцеві жителі помітили над Брянськом підозрілі дрони, після цього були підняті підрозділи Росгвардіі і Міністерства внутрішніх справ. За його словами, росгвардійці збили безпілотники літакового типу за допомогою антидронової рушниці і спеціального карабіна. Постраждалих і руйнувань немає.

У мережі публікують безліч відео цієї атаки, на які потрапили прольоти безпілотників і звуки вибухів. У той же час місцеві повідомляють, що уламки впали в центрі міста, зараз там все перекрито.

Вибухи в Брянську: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня об'єкти в російських містах масовано атакували дрони, звуки вибухів лунали у Псковській, Тульській, Брянській, Калузькій, Орловській областях та Московській областях.

Російські ЗМІ повідомляли, що один з БПЛА впав на одне з найбільших підприємств мікроелектроніки - завод "Кремній Ел".

Вже ввечері того ж дня місцевий губернатор заявив, що Брянськ знову під атакою безпілотних літальних апаратів.

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