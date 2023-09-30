У РФ готові спиратися на досвід ветеранів, які можуть показувати лояльність державі, але, імовірно, з кращим наглядом з боку Кремля, зазначили в Міноборони Великобританії.

У Кремлі планують продовжувати використовувати для своїх цілей найманців приватної військової кампанії "Вагнер" і створювати нові "волонтерські бойові підрозділи".

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, 29 вересня 2023 року російська влада оприлюднила відео зустрічі президента Володимира Путіна і колишнього начальника штабу групи "Вагнер" Андрія Трошева. Путін доручив Трошеву контролювати і створювати нові "волонтерські бойові підрозділи".

Також на цій зустрічі був присутній заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров.

Відео дня

Зазначається, що приблизно у час заколоту в червні 2023 року, коли засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про так званий "марш справедливості", Трошев взяв на себе роль в офіційних силах безпеки. Імовірно, що Трошев причетний до заохочення іншого персоналу "Вагнера" підписувати контракти. Багато ветеранів "Вагнера", напевно, вважають його зрадником.

Разом з тим, Євкуров нещодавно був помічений під час подорожі африканськими країнами.

"Президентське схвалення Трошева і Євкурова вказує на продовження використання Росією волонтерських підрозділів і приватних військових компаній та на планування майбутнього для "Вагнера", - повідомляє розвідка.

Як зазначають у розвідці, влада РФ готова спиратися на досвід ветеранів, які можуть демонструвати лояльність державі і продовжувати брати участь у справах країн Глобального Півдня, але, імовірно, з кращим наглядом з боку Кремля.

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Як повідомляв УНІАН, найманці "Вагнера" повернулися воювати на східну частину фронту проти Сил оборони України. Частина "вагнерівців" переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається з Білорусі.

Варто зазначити, що РФ на українській землі вже зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога у живій силі на 30 вересня 2023 року становлять приблизно 278 тисяч 130 окупантів.

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