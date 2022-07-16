Уся інформація, яка свідчитиме про те, що ми обізнані про дії РФ, змусить росіян змінити свою лінію поведінки, і, відповідно, військові не будуть знати, як діятиме противник.
Про це в ефірі українських телеканалів поінформував представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Укрінформ.
"Уся інформація, яка свідчитиме про те, що ми обізнані про дії РФ, - через неї вони будуть реагувати і змінювати свою лінію поведінки, рубежі пуску. А це, відповідно, буде приводити до того, що ми не будемо знати, як діє противник", - заявив він.
Скібіцький уточнив, що та інформація, яка необхідна для громадян, подається, а нюанси щодо того, який це тип ракети, звідки запускається і які це носії, є певною сенситивною інформацією, необхідною для військових, зокрема, для прийняття рішень.
Він закликав громадян виконувати всі вказівки, які стосуються повітряної тривоги, та розуміти, що коли в регіоні оголошується повітряна тривога, то боєприпаси, які можуть прилетіти, можуть бути різними.
"Це може бути і ракета, зокрема, і повітряного, і морського базування, і навіть РСЗО "Град", "Смерч", які використовує РФ. У багатьох випадках, якщо, наприклад, відстань дуже маленька до міста, зокрема, ми говоримо про Харків або Миколаїв, дії мають бути швидкими, скоординованими", - сказав представник ГУР МОУ.
Скібіцький зазначив, що наразі є розуміння того, що війна з РФ продовжується із 2014 року, і люди звикають, вже не так бояться. Однак цим також користуються вороги.
"Наразі вони (росіяни - ред.) збільшили кількість обстрілів саме цивільних об’єктів, і при цьому, якщо це раніше була або темна пора доби або рано-вранці, то наразі вони не цураються і завдають цілеспрямованих ударів по інфраструктурі і скупченнях людей посеред білого дня. І це реальний показник суті тої терористичної держави, якою є РФ", - вважає представник військової розвідки.
При цьому, поінформував він, ГУР використовує у своїй роботі всі джерела інформації, у тому числі дані з інтернету, щоб мати повну картину.
"Ця інформація аналізується, здійснюються певні процедурні питання обробки інформації, потім – висновки. А пересічним громадянам краще орієнтуватися на офіційні повідомлення, попередження про повітряний напад - тривоги, сирени. Це те, що дійсно свідчить про загрозу вчинення або повітряного нападу, або ракетного", - підсумував Скібіцький.
Як повідомлялося, Міноборони РФ наказало активніше атакувати українських захисників на всіх напрямках.