Нюанси щодо того, який це тип ракети, звідки запускається і які це носії, є певною сенситивною інформацією, необхідною для військових.

Уся інформація, яка свідчитиме про те, що ми обізнані про дії РФ, змусить росіян змінити свою лінію поведінки, і, відповідно, військові не будуть знати, як діятиме противник.

Про це в ефірі українських телеканалів поінформував представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Укрінформ.

"Уся інформація, яка свідчитиме про те, що ми обізнані про дії РФ, - через неї вони будуть реагувати і змінювати свою лінію поведінки, рубежі пуску. А це, відповідно, буде приводити до того, що ми не будемо знати, як діє противник", - заявив він.

Скібіцький уточнив, що та інформація, яка необхідна для громадян, подається, а нюанси щодо того, який це тип ракети, звідки запускається і які це носії, є певною сенситивною інформацією, необхідною для військових, зокрема, для прийняття рішень.

Він закликав громадян виконувати всі вказівки, які стосуються повітряної тривоги, та розуміти, що коли в регіоні оголошується повітряна тривога, то боєприпаси, які можуть прилетіти, можуть бути різними.

"Це може бути і ракета, зокрема, і повітряного, і морського базування, і навіть РСЗО "Град", "Смерч", які використовує РФ. У багатьох випадках, якщо, наприклад, відстань дуже маленька до міста, зокрема, ми говоримо про Харків або Миколаїв, дії мають бути швидкими, скоординованими", - сказав представник ГУР МОУ.

Скібіцький зазначив, що наразі є розуміння того, що війна з РФ продовжується із 2014 року, і люди звикають, вже не так бояться. Однак цим також користуються вороги.

"Наразі вони (росіяни - ред.) збільшили кількість обстрілів саме цивільних об’єктів, і при цьому, якщо це раніше була або темна пора доби або рано-вранці, то наразі вони не цураються і завдають цілеспрямованих ударів по інфраструктурі і скупченнях людей посеред білого дня. І це реальний показник суті тої терористичної держави, якою є РФ", - вважає представник військової розвідки.

При цьому, поінформував він, ГУР використовує у своїй роботі всі джерела інформації, у тому числі дані з інтернету, щоб мати повну картину.

"Ця інформація аналізується, здійснюються певні процедурні питання обробки інформації, потім – висновки. А пересічним громадянам краще орієнтуватися на офіційні повідомлення, попередження про повітряний напад - тривоги, сирени. Це те, що дійсно свідчить про загрозу вчинення або повітряного нападу, або ракетного", - підсумував Скібіцький.

Як повідомлялося, Міноборони РФ наказало активніше атакувати українських захисників на всіх напрямках.

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