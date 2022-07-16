Повідомляється, що Сергій Шойгу проінспектував угруповання "Південь" і "Центр" окупантів.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував угруповання "Південь" і "Центр" окупантів. Після цього він віддав наказ наростити атакуючі дії на всіх напрямках.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства оборони РФ.

В офіційній замітці сказано, що Шойгу перевірив боєздатність підрозділів "Південь" і "Центр", які ведуть загарбницьку діяльність в Україні. Після цього він "дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках". Свої злочини агресор спробував виправдати стандартною брехнею кремлівської пропаганди: захистом жителів Донбасу.

Нагадаємо, минулого тижня Міноборони РФ анонсувало "паузу" в наступі на Україну. Однак, за словами радника керівника ОПУ Олексія Арестовича, ніякоъ перерви не було. Це підтверджують і зведення від Генштабу ЗСУ, де регулярно повідомляється про ворожі штурми.

Згідно з інформацією від британської розвідки, окупанти зосередили свої дії на взятті Сіверська та Бахмута. Вони також намагалися встановити повний контроль над трасою Бахмут — Лисичанськ, але частина її як і раніше зайнята ЗСУ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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