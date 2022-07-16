Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував угруповання "Південь" і "Центр" окупантів. Після цього він віддав наказ наростити атакуючі дії на всіх напрямках.
Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства оборони РФ.
В офіційній замітці сказано, що Шойгу перевірив боєздатність підрозділів "Південь" і "Центр", які ведуть загарбницьку діяльність в Україні. Після цього він "дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках". Свої злочини агресор спробував виправдати стандартною брехнею кремлівської пропаганди: захистом жителів Донбасу.
Нагадаємо, минулого тижня Міноборони РФ анонсувало "паузу" в наступі на Україну. Однак, за словами радника керівника ОПУ Олексія Арестовича, ніякоъ перерви не було. Це підтверджують і зведення від Генштабу ЗСУ, де регулярно повідомляється про ворожі штурми.
Згідно з інформацією від британської розвідки, окупанти зосередили свої дії на взятті Сіверська та Бахмута. Вони також намагалися встановити повний контроль над трасою Бахмут — Лисичанськ, але частина її як і раніше зайнята ЗСУ.
Війна Російської Федерації проти України
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