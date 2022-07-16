Супротивники 15 липня запустили по українському місту ракету з осколково-фугасним зарядом, зазначили в Донецькій ОВА.

У результаті обстрілу Краматорська Донецької області, здійсненого росіянами у п’ятницю, 15 липня, були пошкоджені два об'єкти інфраструктури та сім житлових будинків.

Супротивники використали проти цивільного населення ракету "Торнадо-С", яка мала осколково-фугасний заряд, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

Чиновник додав, що "Краматорськ - особливо ласа мішень" ворога, оскільки це місто є тимчасовим адміністративним центром регіону.

"…Удари по містах у відносному тилу - свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку… Всі, хто досі залишається у місті та в області в цілому, наражають себе на смертельну небезпеку. Будьте відповідальними - евакуюйтесь! Збережіть своє життя і життя своїх близьких!", - закликав очільник ОВА.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого без оголошення війни вторглися в Україну. Влада РФ назвала війну проти нашої країни "спецоперацією" для "демілітаризації" та "денацифікації".

Супротивник обстрілював низку населених пунктів, зокрема, з окупованої частини Донецької області атакував залізничний вокзал Краматорська, загинула 61 особа та 121 - отримала поранення.

16 липня Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу у результаті ворожих обстрілів низки населених пунктів у Донецькій області загинуло восьмеро цивільних, а 13 - поранені.

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