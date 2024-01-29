Росія досі не надала жодних подробиць і доказів того, що на борту збитого літака перебували українські військовополонені.

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін говорить неправду, коли твердить, що російська протиповітряна оборона ніколи не збивала російських літаків.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

"Стосовно слів людини, схожої на Путіна в даній ситуації, він як завжди лукавить. По-перше, неодноразово фіксувалися "дружній вогонь" і збиття російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках і Російської Федерації, і окупованих територій, поруч із лінією фронту. Окрім того, якщо говорити про систему "свій-чужий", вона не завжди спрацьовує, а у випадку розрахунків переносних комплексів, якими також насичений Бєлгород, це взагалі не є аргументом", – зазначив Юсов.

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Тому, як додав представник ГУР, звичайно, ці слова російського лідера є швидше виправданням.

Він також наголосив, що під час засідання Ради безпеки ООН Росія не надала жодних подробиць і доказів того, що на борту збитого літака перебували українські військовополонені.

"Ми справді розраховували, що там, крім потоку якихось пропагандистських заяв, буде наданий фактаж. Ми нічого нового не побачили, тому слідство триває. Що стосується долі цих людей, звичайно, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб з’ясувати її, це обовʼязково буде зроблено. І тема з міжнародним розслідуванням для України точно не розкрита", – заявив Юсов.

Падіння Іл-76 в Бєлгородській області - деталі

24 січня, в Росії, у Бєлгородській області, впав військовий транспортний літак Іл-76. В Міноборони Росії майже відразу заявили, що на борту літака, що розбився були українські військовополонені.

Міністерство оборони України заявило, що не може підтвердити, чи причиною падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом стала атака Сил оборони.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що на 24 січня планувався обмін полоненими, який не відбувся, та заявило українська розвідка не має поки достовірної і вичерпної інформації з приводу того, хто саме був на борту російського літака.

Юсов заявляв, що на борту збитого російського літака Іл-76 могли бути і ракети, і люди.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що ситуація все ще до кінця не зрозуміла. За його словами, є низка сумнівних деталей у заявах РФ. Зокрема, росіяни "не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну".

Путін лише через дві доби після інциденту з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській області прокоментував цю подію. Так, російський президент повторив попередні твердження російської влади, що літак збила Україна і на його борту перебували українські військовополонені, які прямували до місця обміну.

Він заявив, що були зафіксовані пуски двох ракет з територій, підконтрольних Україні. При цьому він заявив, що це "ні за яких обставин" не могло бути "дружнім вогнем". За його словами, засоби ураження, вилучені на місці, говорять про те, що це була ракета ППО.

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