За словами Буданова, Росія мала б показати тіла загиблих, щоб максимально звинуватити Україну, але вона цього не зробила.

Жодна зі сторін поки що не може чітко відповісти, що сталося з літаком Іл-76, який був збитий 24 січня в Бєлгородській області, водночас у позиції Росії з цього приводу є декілька незрозумілих деталей. Про це сказав очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в ефірі телемарафону, зазначивши, що ситуація все ще до кінця незрозуміла.

"На жаль, що там сталося, до кінця жодна сторона не може відповісти", - зазначив Буданов, додавши, що Росія стандартно у своїх заявах звинувачує в усьому Україну, однак у такій позиції є ряд сумнівних деталей, на які варто звернути увагу.

"Є ряд незрозумілих для такої позиції факторів. Перш за все, росіяни не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема... Якщо це сталося, як за твердженням РФ, то чому Росія приховувала кілька днів і приховує далі трупи? Вона ж мала показувати це на весь світ: "Дивіться, українці вбивці". Але нема трупів, нічого нема", - зазначив Буданов.

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Падіння Іл-76 - що відомо

24 січня в Бєлгородській області Росії впав військовий транспортний літак Іл-76. Росія стверджує, що на борту було 65 військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військових. Українська сторона поки що не підтвердила, що в літаку були військовополонені. Організація Об'єднаних Націй також не може встановити чи були на борту збитого у Бєлгородській області російського літака Іл-76 українські військовополонені.

Коментуючи цю подію майже через дві доби після інциденту, президент РФ Путін заявив, що літак збила українська ракета ППО.

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