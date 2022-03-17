Наразі близько 80% житлового фонду міста зруйновано, а понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ.

Ситуація у Маріуполі критична, в середньому за добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Ситуація у Маріуполі критична. Місто в блокаді вже 16 діб, більше 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в середньому за добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб.

"Руйнування колосальні, за попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% - не підлягає відновленню", - уточнили у міськраді.

Наголошується, що Збройні сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю.

Бої тривають вже на околицях міста, але "українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю".

За останні дві доби маріупольці почали виїжджати на особистому транспорті з міста у бік Бердянська та потім на Запоріжжя.

Загалом близько 6500 легкових машин вирвалися з облогового Маріуполя. Частина людей вже дісталася Запоріжжя, де вони отримали необхідну першу допомогу в центрах підтримки. Всього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей.

Нагадується, що 16 березня в результаті бомбардування знищено драматичний театр і будівлю басейну "Нептун".

У цих місцях від постійних обстрілів ховалися сотні людей, переважно жінки, діти та люди похилого віку.

"Вчора і сьогодні, незважаючи на безперервні обстріли, наскільки це можливо, триває розбір завалів та порятунок людей. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється", - додали у міській раді.

Війна Росії проти України

Росія продовжує атакувати об'єкти цивільної інфраструктури через провал у нападі на Київ. Окупанти обстрілюють житлові квартали, розстрілюють місцевих жителів, мародерять, ґвалтують жінок.

У Маріуполі росіяни створили гуманітарну кризу, заблокувавши евакуацію населення і підвезення продуктів.

Раніше терористи бомбили пологовий будинок в Маріуполі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що в ньому нібито розмістили "базу ультраправого батальйону "Азов".

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